Laporte paga su cláusula de rescisión con miras al City

"Laporte abona la cláusula de rescisión", afirma el Athletic de Bilbao en un comunicado, precisando que la Liga española ha certificado "que el jugador Aymeric Laporte ha cumplido los requisitos para la válida resolución unilateral del contrato de trabajo que le ligaba al Athletic Club.

"La citada certificación señala que el jugador ha manifestado su voluntad de extinguir y resolver unilateralmente la relación contractual que le unía desde la temporada 2009-2010 y que se ha depositado el importe de la indemnización establecida en el contrato", añade el Athletic sin dar datos sobre las cifras.

El jugador ha pagado así los 65 millones de euros para poder jugar con el Mánchester City, según los medios, aunque la nota del Athletic no precisa el destino del jugador.

"Aquí me he formado como persona y como futbolista. Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto", afirmó el jugador en su mensaje difundido por el club vizcaíno.

"Aquí dejo un club único, diferente y que jamás olvidaré", añadió.

Tras el pago de esta cláusula, Laporte se convierte en el segundo defensa más caros de la historia, tras los 84 millones que pagó el Liverpool al Southampton en este mercado de enero por el holandés Vigil van Dijk.

Los medios españoles recuerdan que el interés de Pep Guardiola, técnico del City, por Laporte viene de lejos y ya trató de ficharlo en el verano boreal de 2016, aunque el jugador francés acabó renovando por el club bilbaíno hasta junio de 2020.

Laporte se formó en las categorías inferiores de los 'Leones', con los que debutó en partido oficial en 2012 bajo las órdenes del argentino Marcelo Bielsa.

Desde entonces ha disputado 222 partidos con la camiseta rojiblanca contando todas las competiciones (161 de Liga, más Copa del Rey y Europa League), marcando diez goles en total.