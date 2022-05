Por TVMAX



El próximo 30 de octubre se cumplirá un año desde que el argentino Sergio "Kun" Agüero jugó su último partido de fútbol a nivel profesional, luego de ser diagnosticado con arritmia cardíaca.

El ex delantero argentino fue entrevistado por el periodista Pablo Motos del programa televisivo "El Hormiguero" en España, donde recordó los síntomas previos a la crisis, mientras era jugador del Barcelona:

“Empecé a sentirme mal en la pretemporada, con síntomas raros, pero pensé que eran los entrenamientos, el calor... Después me lesioné y estuve un mes parado, pero aun así me sentía incómodo”.

“Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia. El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio”.

Muchos deben recordar que al minuto 37 en un partido jugado en el Camp Nou ante el Alavés, Sergio Agüero saltó a cabecear, luego se tocó el cuello para después tirarse al césped:

“Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado”.

Gran expectativa en Barcelona por el anuncio que hará Sergio Agüero mañana miércoles ¿se retira del fútbol? pic.twitter.com/LLMQ49KBG7 — Rubén Luengas (@rubengluengas) December 14, 2021

El "Kun" describió los síntomas de la arritmia; “Sientes que te palpita el corazón a una velocidad muy rápida y parece que esos 30 o 45 segundos son 5 minutos. En el entrenamiento duró 25 segundos y en el partido, un minuto y pico”.

Al ver lo que estaba pasando y sobre todo con su corazón, el temor se apoderó de él: “Estoy por morirme, la concha de la madre, pensé que me iba para arriba”, destacó Agüero.

Hoy día le cuesta ver al fútbol porque los deseos de estar dentro de una cancha, son enormes; "Cuando me retiré dejé de ver fútbol cuatro o cinco meses porque quería pensar en otras cosas y no en fútbol. Ahora, cada vez que veo un partido, pienso lo que haría yo en ese momento, como si estuviese jugando”.