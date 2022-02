Kun Agüero: "Existe la posibilidad de incorporarme al cuerpo técnico de Argentina

Por Redacción de TVN



Tras su retirada del fútbol profesional, Sergio 'Kun' Agüero intenta seguir con su vida y, a través de una entrevista en 'Radio 10, hizo un repaso de su día a día, su vida, la actualidad, el presente del Barça y la Selección Argentina, analizó el momento de Leo Messi y tuvo palabras para Independiente.

El 'Kun' comenzó la plática hablando sobre su breve paso por el Barça: “Estaba muy contento de llegar al Barcelona y jugar con Leo. Claramente no fue por plata. La gente se quedó contenta. Perdimos con el Madrid, pero le hice un gol. Puedo decir que mi último gol fue al Madrid”.

Las críticas a Leo Messi: “Cómo van a matar a Messi los medios de Francia, había jugado bien Leo ¿Estaban mirando el partido de espaldas? Leo siempre juega de 5 puntos para arriba”.

El inicio de la relación Messi/Agüero: “Cuando yo estaba en la Sub-17 entrenando coincidimos con la Sub-20 estaba Leo, no sabía quién era. Empecé a prestar atención, le pregunté ¿cómo te llamas? y me dijo Messi. Ahí lo conocí”.

Messi y la Copa América: “Después de la Copa América tuvo un alivio. Era algo que veníamos buscando hace mucho tiempo. Hasta cuando jugábamos al FIFA nos cagábamos a puteadas con Leo, él es muy competitivo. Me gusta”

¿Catar 2022?: “Al mundial voy a ir. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo. Existe la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablamos con Scaloni y también con Claudio Tapia. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer”.

La arritmia: “Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, le dije al capitán ‘me estoy mareando, pará el partido’ y ahí me ven que me agarraba el pecho. Sentía que me estaba ahogando”.

La decisión de la retirada: “Cuando me dijeron con el chequeo final que tenía que dejar el fútbol, empecé a procesarlo. Antes de salir a hacer la conferencia, no aguanté y me largué a llorar. Era la sensación de decir que dejaba el fútbol”.

Halagos al trabajo de Gallardo en River: “Gallardo es un fenómeno ¿Qué voy a decir de él? Ganó todo en River. En Inglaterra Guardiola lo elogiaba mucho. Es muy difícil estar tanto tiempo en un club y sobre todo en Argentina”.

Independiente: : “Yo me llevo bien con todo el mundo, le presenté un proyecto a Independiente. No tengo problema ni con los Moyano ni con nadie. No me gusta que me usen”.

