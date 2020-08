Kompany será el nuevo entrenador del Anderlecht de Michael Amir Murillo

Formado en el club de Bruselas, el más laureado del país, Kompany regresó a sus filas en 2019 procedente del Manchester City, con la función doble de jugador-entrenador.

Vercauteren, por su parte, ejercía como técnico principal del Anderlecht desde el pasado mes de octubre.

Las repetitivas lesiones de 'Vince the Prince' (su apodo en la Premier League) impulsaron al capitán de los 'Diablos Rojos' belgas a dejar los terrenos de juego para centrarse en su labor desde el banquillo.

"Quiero comprometerme plenamente en mi papel de entrenador y necesito el 100% de mi tiempo para concentrarme en esa función", explicó Kompany en un comunicado.

OFFICIAL: Vincent Kompany has announced his retirement from football.He will take over as the full-time manager of Anderlecht. pic.twitter.com/eNU3TEE1sX