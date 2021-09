Por AFP



"Hay una diferencia de calidad, de conjunto, de banquillo", reconoció el técnico del Barcelona Ronald Koeman, este martes tras caer 3-0 en casa ante el Bayer Múnich en el arranque de la Liga de Campeones.

"Nos gustaría competir mejor, pero es lo que hay ahora. No puedo quejarme de la actitud, pero hay una diferencia de calidad, de conjunto, de banquillo. Nosotros teníamos jugadores jóvenes que en tres años será mejores", señaló el técnico holandés.

Este martes dio la alternativa a tres juveniles: el austriaco de 18 años Yusuf Demir, Gavi (17) y Alejandro Baldé (18).

"Es difícil aceptar, pero estamos hablando de jugadores de 18 o 20 años y hay diferencia con sus jugadores", añadió Koeman.

En la vuelta del público al Camp Nou en la Liga de Campeones, el partido se disputó ante 40.000 espectadores. Muchos silbaron a Sergi Roberto, uno de los capitanes, cuando fue sustituido.

"No me gustó que pitaran a Sergi Roberto, que no es un extremo. Y es imposible jugar uno contra uno ante Davies. Pero el público estuvo fenomenal porque entiende la situación de hoy en día", señaló Koeman, haciendo referencia a que el futbolista de la cantera jugó fuera de su posición natural y se enfrentó a un fenómeno físico como Alphonso Davies.