Por AFP



El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmó que Ronald Koeman "seguirá siendo entrenador del Barça" las próximas semanas, en unas declaraciones que hizo ante los medios este sábado delante del hotel de concentración del conjunto culé en Madrid, antes de caer por 2-0 contra el Atlético de Madrid.

"Ronald Koeman merece un margen de confianza hoy. Por supuesto que no será su último partido porque seguirá siendo entrenador del Barça", declaró Laporta.

"Es un barcelonista, una referencia dentro del barcelonismo, asumió la dirección técnica del club en un momento de máxima dificultad institucional y deportiva, demostró su valentía", añadió.

Mientras la prensa catalana afirmaba que este partido correspondiente a la 8ª fecha de la Liga en el estadio del vigente campeón sería el último de Koeman al frente del Barça, el presidente Laporta reforzó públicamente al técnico neerlandés.

"Cuando recupere a los lesionados está convencido de que competiremos mejor y además nos reencontraremos con el juego y con las victorias", indicó el presidente culé delante del hotel Eurostars Suites Mirasierra.

En noviembre, el Barça recuperará en principio a sus delanteros Ousmane Dembélé (operado de la rodilla derecha a finales de junio), y Sergio Agüero (lesión en el gemelo derecho). Las palabras del presidente Laporta dan a entender que Koeman seguirá al frente del equipo al menos hasta el regreso de esos lesionados.

Tras la derrota de este sábado, el entrenador dijo en rueda de prensa que el mensaje de Laporta "ha estado bien. Hemos hablado ayer por la noche por teléfono, después hoy por la mañana, por temas de club, por mi tema".

- Laporta "ha tomado su decisión" -

"Es muy importante, para la confianza del entrenador, para el vestuario también, que sepa que el entrenador sigue aquí. El 'presi' ha hablado bien, ha tomado su decisión, como ha dicho esta tarde, y todo perfecto", declaró Koeman.

Preguntado sobre su relación con Laporta, el holandés despejó diciendo que "es una pregunta para el 'presi', no para mí". "Hemos hablado de la situación del equipo, he dado mi versión, tengo confianza en mejorar", agregó.

Para Koeman, la llamada de ayer significa que "nunca es tarde. Dejar claro cómo son las cosas. Es importante si me quieres como entrenador o no. Lo ha hecho. No se puede trabajar si no hay claridad en este sentido", afirmó.

Finalmente el neerlandés admitió que no sabe hasta cuándo dispondrá de la confianza de su presidente pero se mostró esperanzado con la recuperación física de algunos futbolistas.

"Después del parón, tenemos Valencia, (Real) Madrid, Dinamo Kiev, tenemos que ganar los tres partidos en 'Champions' para poder pasar. Pero con confianza, ojalá en dos semanas Ansu Fati va a estar mejor físicamente, Agüero, Dembélé van a estar cerca... Nos da más opciones", terminó.