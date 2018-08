Keylor Navas: "Nunca me he sentido titular indiscutible"

"Nunca me he sentido titular indiscutible, hay que trabajar día a día, ganarse un puesto, y trato de entrenar al cien por cien. Con Julen he hablado, en su mente estará lo que va a hacer, pero me quedo con que me dijo que confía en mí, que cuenta conmigo y para mi esas palabras me ayudan a esforzarme", señaló.

Navas respondió así a la pregunta de si Lopetegui le ha explicado si va a hacer algún tipo de rotación entre él y Courtois después de recoger en Mónaco el premio de la UEFA como mejor portero de la temporada pasada.

"No salgo al campo pensando que tengo que demostrar nada a nadie, salgo con ganas de disfrutar, poder jugar es una bendición, una alegría, aunque no se puede caer bien a todo el mundo, pero son cosas que nos tienen que motivar. Solo Dios es perfecto. Hay que trabajar para intentar hacer las cosas bien cada día. Siempre voy a querer jugar, pero no me puedo meter en las decisiones del entrenador", agregó.

Sobre el premio que recibió este jueves, Navas indicó que es "una motivación y una alegría que te reconozcan el trabajo". "Es como cargar baterías, dices, aunque muchas veces no se valore, merece la pena", añadió.

Después de agradecer el trabajo de sus compañeros, que le han "demostrado ser como una segunda familia", Navas se refirió a la ausencia de Cristiano en la gala.

"Lo que pienso de Cristiano no va a cambiar porque no ha venido, para mi es el mejor del mundo. Luka se lo merece, ha hecho un año increíble, es un excelente jugador, el mejor en su puesto", afirmó.

Navas también explicó los motivos por los que no acudirá a los próximos partidos de la selección de Costa Rica.

"Hablé con el nuevo seleccionador. Eran unos viajes muy largos, venimos de pretemporada y decidimos que me podía quedar aquí y cuando vengan las eliminatorias voy a estar mejor", aclaró.