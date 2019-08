Keylor Navas pide salir del Real Madrid

Keylor Navas busca destino. El tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid cree que ha llegado el momento de cambiar de aires ante la que parece una clara e indiscutible titularidad de Thibaut Courtois en la portería madridista. El de Costa Rica ha intentado revertir la situación, pero la decisión de Zinedine Zidane parece clara y el belga parte con el titular para colocarse entre los tres palos.

Los dirigentes del club blanco ya conocen la decisión del portero y aunque en un principio contaban con la continuidad de la dupla que forma con Courtois, no son ajenos a la realidad y ya están buscando un eventual sustituto en caso de que el deseo termine convirtiéndose en una realidad en forma de traspaso. La búsqueda se centra en un portero con experiencia y que pueda llegar al primer equipo blanco por una temporada, ya que Lunin tiene sitio garantizado a partir de la temporada 2020-2021.

El campeón del mundo sub 20 fue cedido al Valladolid y lo fue con total independencia de lo que pudiera suceder antes del cierre del mercado con el futuro de Keylor Navas y Courtois, ya que los técnicos y dirigentes de la entidad madridista mantienen que lo que necesita Lunin es jugar y que en este caso el Valladolid puede ser el mejor sitio posible. Están convencidos de que si se hubiera quedado en el primer equipo habría jugado poco, algo nada aconsejable tras la poco fructífera cesión al Leganés de la pasada campaña.

Al poco de terminar la pasada temporada, el portero de Costa Rica trasladó a la zona noble del Santiago Bernabéu el interés del PSG en negociar y llegar a un punto de acuerdo para su fichaje, pero el cambio en la dirección deportiva del equipo parisino y la llegada de Leonardo Araújo han dado prioridad al posible fichaje de Donnarumma, portero del Milan y que pese a en los últimos años ha bajado en su rendimiento, sigue teniendo buen cartel. El nuevo director deportivo del PSG le conoce bien y cree que se adapta más a las exigencias del equipo de Touchel, aunque la opción del campeón francés no está descartada ni mucho menos.

Son pocos los posibles destinos de Keylor Navas. Busca un equipo con aspiraciones deportivas y que asuma la ficha que percibe en el Real Madrid. El entorno del portero confía en que el PSG retome el interés ante lo que en París ya consideran como desesperada búsqueda de un compañero de viaje para Areola.

Zidane ya dijo durante la pasada temporada que no se iba a repetir la historia de la tensión generada en la portería y que habría un titular en un futuro, añadiendo que los interesados lo sabrían desde el principio para no aparecieran situaciones tensas y así ha sido. El Real Madrid no piensa regalar al portero y exigirá dinero por el traspaso del internacional de Costa Rica.