Por TV MAX



Keylor Navas, estelar portero de la Selección de Costa Rica y del PSG, espera que estos tres partidos de la Octagonal no sean los últimos para él y ni para muchos de sus veteranos compañeros.

"Ojalá sean más partidos para Bryan (Ruiz) y para nosotros también. No solo pueden ser los últimos para Bryan si no para muchos de nosotros también. Entonces hay que disfrutarlos, sabemos que llevamos muchos años en la selección y nunca se sabe cuándo puede terminar esta trayectoria tan bonita en Selección, de tantos logros que hemos tenidos, hay que vivirlos y esperemos que no sean los últimos este fin de mes”, dijo Keylor a su llegada al aeropuerto Juan Santamaría de Alajuela.

El arquero ha sido clave para mantener a su selección en carrera por uno de los cupos al Mundial de Catar 2022. Sus atajadas y la seguridad que transmite a sus compañeros tienen a flote a Costa Rica en la eliminatoria.

Keylor buscará cerrar de gran manera la eliminatoria ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos. Tres partidos complicados, pero que de ganarlos, tendrán muchas posibilidades de estar en Catar.