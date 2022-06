Navas a su llegada a Doha conversó con la prensa y se refirió a un tema puntual: las declaraciones del técnico de Panamá Thomas Christiansen, quien manifestó que si no es por el arquero del PSG, la historia hubiese sido otra para la selección tica.

"Sin Keylor, Costa Rica no estaría en el Mundial (repechaje)", señaló el DT danés.

Navas, en declaraciones a la televisión de su país, respondió: "Sin goles no se ganan partidos. Aquí todos son importantes. Yo tengo buenos recuerdos de mis compañeros, cerrando, sacándola de la línea, haciendo un cierre importante de cabeza... el que hace el centro para el gol. Hay momentos en que hemos sido claves y hemos podido ayudar al equipo, pero eso no quiere decir que sea solo yo. Hay un cuerpo técnico detrás, hay un montón de gente trabajando detrás de nosotros para poder llegar al cien por ciento al partido. Sería muy injusto decir que una selección es solo un jugador".

El primer entrenamiento de Costa Rica en Catar será hasta este miércoles.

