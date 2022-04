Por Boris Alexander Cruz Caballero



El entrenador panameño Kenneth Zseremeta conversó con TVMAX y TVN Noticias de manera exclusiva, para aclarar algunas cosas que la Federación Venezolana de Fútbol y su presidente, han emitido y que, han sido replicadas en distintos medios de comunicación.

AFP publicó en días pasados que La Federación Venezolana de Fútbol informó que el entrenador panameño Kenneth Zseremeta fue multado con el monto de 24 mil dólares, pero el propio Zseremeta aclaró que eso no es una sentencia definitiva:

“Se va apelar a FIFA y al TAS y que próximamente estaremos en un proceso, eso simplemente es una noticia que ellos han puesto alarmante e incriminante para llamar la atención y empezar hacer una matriz de opiniones negativas hacia mi persona”.

Para Zseremeta eso va en contra de los derechos fundamentales de la intimidad de la persona “Todavía el proceso va a empezar a nivel de esas instancias, lo que ellos están haciendo es una difamación y una vez condenarte por vía de las redes, que eso es lo que hacen las redes, condenar a las personas y comenzar a tirar improperios y epítetos de criminal, de violador, de asesino, de depredador”.

El entrenador tiene temor de que le hagan un daño en cualquier parte del mundo, también se refirió al presidente de la FVF, Jorge Giménez; “lo de este señor, solamente es sacarme en los medios, destruirme la carrera, violentar, buscarme que me puedan hacer un daño en cualquier parte del mundo, usted sabe que hoy la gente se toma la justicia por sus manos, es un instrumento inadecuado en las redes sociales como la está utilizando”, destaca Zseremeta.

Por su parte el abogado de Kenneth Zseremeta, referente a la multa de los 24 mil dólares interpuestos por la FVF y la inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad (administrativa, deportiva o de cualquier otra índole) relacionada con el fútbol a nivel nacional (En Venezuela), señaló: “Esta medida no puede ser firme, en tanto que se ha apelado esta situación, de tal manera que esto es solamente una posición y de ninguna manera es una cuestión ni definitiva, ni total, ni mucho menos”.

Sobre Deyna Castellanos, jugadora de la selección de Venezuela, Kenneth Zseremeta señala: “La persona que supuestamente, fue violentada sexualmente, dice, que ella no tiene ninguna prueba, eso fue que ella se acordó y ella ahora lo quiere declarar, pero ¿Cómo es eso? ¿por un mensaje de texto tú vas a condenar a una persona?”.

Al preguntarle ¿Deyna Castellanos por qué se inventa eso? Esto respondió el DT: “Fue un conflicto, no fue fácil, una discusión, de manera deportiva y de manera personal, verdaderamente y ella misma lo declara en la denuncia, “nunca hubo abuso físico”, ella tenía 18 años, “ aquí nunca hubo abuso físico”, y después cambias el discurso, ahora sí hubo abuso físico, ¿Cómo es esto? Acotó el entrenador panameño.

Kenneth Zseremeta recuerda que en aquel entonces, el presidente de la FVF era Laureano González y este le manifestó:

" El presidente cuando yo me fui, me dio las gracias, me dijo "tú te vas porque tú quieres, porque el día que hablaste, en los Bolivarianos que dijiste que las jugadoras estaban aguantando hambre te tiraste la soga al cuello" porque yo la expuse a ella y ella después me atacó a mí, "es hora que Zseremeta se vaya", eso fue en el 2017 la Deyna Castellanos, eso lo dijo ella, "es hora que Zseremeta se vaya", tú no puedes declarar eso como jugador".

El 21 de noviembre Kenneth Zseremeta denunció problemas de nutrición de las jugadoras de la sub 20. pic.twitter.com/gZvouTnsLk — Humberto Perozo Suárez (@kikoperozo) November 28, 2017

El diario El Nacional de Venezuela publicó declaraciones de Deyna Castellanos, luego de la salida de Zseremeta de la selección venezolana en el 2017:

“No es un secreto que Kenneth es uno de los entrenadores más exitosos en Venezuela. Gracias a él el fútbol femenino venezolano está donde está ahorita. Pero yo respeto la decisión de la Federación Venezolana de Fútbol, tendrá sus motivos, sabrán por qué lo hicieron. Yo estoy súper agradecida con Kenneth por todo lo que hizo por mí, por mis compañeras, por Venezuela, pero creo que su proceso terminó, dio muchas cosas y solo queda agradecerle”.

Kenneth Zseremeta continuó diciendo: "Un jugador no puede declararle la guerra públicamente por los medios a nadie, yo me quedo cayado, se veía totalmente el parcialismo que ella tenía para que, bajo su intención personal, se efectuara la salida mía y de alguna manera me tenía que dañar".

Actualmente el entrenador, quien cuenta con 27 años de carrera en el deporte fútbol, se encuentra en República Dominicana donde observa un torneo que se desarrolla en ese país de fútbol femenino Sub-17 pero en los próximos días estaría de regreso en Panamá.