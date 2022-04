"Dos de mis mejores amigos están en el frente. Cada día les llamo para saber si siguen vivos", explicó este lunes el defensa central, que huyó de su país después de la invasión Rusia lanzada a finales de febrero.

"Es difícil para mí y para sus familias, cada día podría ser el último para ellos", añadió en la web del club alemán.

El Borussia Dortmund jugará el martes contra el Dynamo Kiev un partido amistoso cuya recaudación de destinará a una organización humanitaria activa en Ucrania.

"Mucha gente necesita ese dinero, no tienen casa ni comida", explicó Aussi, de 20 años y que jugaba en el equipo juvenil del Dynamo Kiev hasta el ataque ruso. Desde que llegó a Alemania se entrena con el filial del Dortmund.

Dynamo Kyiv’s 20 y/o CB Alan Aussi spoke to @bild about his escape from Ukraine & training with Haaland at BVB"I've now come to Dortmund - so let's go. Of course I hope that BVB is happy with me too. I would like the DFB to give players from 🇺🇦 who are in 🇩🇪 permission to play’ pic.twitter.com/OhT6ndx7WT