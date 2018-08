Júnior Alonso: "El objetivo del Celta es entrar en Europa"

"Por lo que entiendo, y por lo que me han comentado, el objetivo es jugar competición europea la próxima temporada. Nosotros estamos trabajando para eso. La Liga está empezando y todavía hay mucho que mejorar pero creo que estamos en el buen camino", apuntó el defensa en rueda de prensa.

El exfutbolista del Lille ya debutó con la camiseta celeste el pasado sábado contra el Espanyol (1-1), en un partido en el que actuó como lateral izquierdo por la baja por lesión de David Juncá.

"Me tocó debutar de lateral pero donde me siento más cómodo y puedo rendir bastante es de central. Conozco las dos posiciones y jugaré donde quiera el técnico. Lo daré todo por este club", indicó.

Júnior Alonso espera convencer a los dirigentes celestes para que al final del campeonato ejerzan la opción de compra que incluyeron en el contrato de cesión firmado con el club francés.

"El tiempo va a decidir eso. Soy una persona que trabaja demasiado y vengo a aportar mi granito de arena para poder conseguir los objetivos del club. Ya después el club decidirá si hace uso de esa opción", puntualizó el futbolista, quien reveló que "el idioma, la cultura y el fútbol que se practica en España" lo animaron a fichar por el Celta.

Destacó el potencial de la plantilla, y no escondió su sorpresa por el nivel del joven Fran Beltrán: "No lo conocía y me ha sorprendido bastante el rendimiento que tuvo el fin de semana. Y luego hay jugadores que marchan mucha diferencia. En este equipo hay mucha calidad", zanjó.