Juninho Pernambucano pagará tratamiento clínico a mendigo

Juninho expresó en las redes sociales su "rabia" por lo ocurrido y aseguró que contrató un abogado para procesar al agresor, un empresario del sector maderero.

En el vídeo, filmado el sábado en la ciudad de Sinop (estado de Mato Grosso, centro-oeste), un vehículo con dos hombres se detiene junto a un hombre que pide dinero, identificado posteriormente como Anderson.

Mientras el conductor filma con su teléfono y el copiloto le ofrece 20 reales (5 dólares), el mendigo cuenta que debido a las medidas de aislamiento social adoptadas contra la pandemia de Covid-19 "está todo parado, nadie está ayudando".

Anderson pregunta al copiloto cuánto gana y este, simulando querer darle más dinero, le suelta un puñetazo en el rostro y le grita: "¡Ve a trabajar, vagabundo hijo de puta!".

El vídeo conmocionó a Brasil y llegó a Juninho Pernambucano, quien desde Lyon denunció los hechos.

"Qué cosa más repugnante. El ciudadano de bien brasileño es el traficante de esclavos moderno. La rabia que siento es tan grande que me hace daño. Si encuentran a la persona agredida, me coloco a su disposición para ayudarlo y mucho", escribió el exinternacional brasileño.

Tras lograr identificar a la víctima, Juninho indicó que "Anderson es dependiente químico, antes de criticarlo, sepan que la mayoría de las veces, el camino de las drogas es el único capaz, para muchos, de darles el placer de estar vivo. No incentivo a nadie a usarlas, pero no me creo en el derecho de decir lo que cada uno debe hacer con su cuerpo".

"Lo único intocable que tenemos es la vida, la libertad, aunque sea para hacernos daño. Estoy contra la política violenta de combate a las drogas, que ya se ha probado que no trae los resultados esperados", agregó el considerado como el mejor lanzador de faltas de la historia.

"Estamos enviando a Anderson, con su consentimiento, a una clínica especializada en dependencia química, donde estará un mínimo de tres meses. La familia de Anderson sólo dijo cosas buenas de él. (...) Si necesita estar un año, estará, pero lo queremos recuperar y de vuelta a la sociedad, como ejemplo para otros", agregó Juninho, declarado opositor al presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro.

Juninho, de 45 años, es director deportivo del Olympique de Lyon desde hace un año. El brasileño es el mayor ídolo de la historia del club francés, donde jugó ocho temporadas y ganó siete Ligas consecutivas.

También es ídolo en el Vasco da Gama brasileño, con el que ganó la Copa Libertadores de 1998 y el Campeonato Brasileño de 1997 y 2000.