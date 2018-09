Julian Weigl alude al interés del PSG

«No es un secreto que me llevé muy bien con él en Dortmund y él me llevó a donde estoy hoy. Entonces me preparé para esta situación. Cuando los rumores finalmente llegaron, no me preocupé al principio. Aunque luego, cuando en los medios se hablaba de un supuesto compromiso, amigos cercanos me llamaron y me preguntaron por qué no les había contado nada sobre mi salida; así que empezaron a molestarme. Por mi parte, no había ningún deseo de dejar Dortmund este verano», afirmó el jugador.