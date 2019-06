Jugadores del Liverpool querían ligar con Kinsey Wolanski

Según The Sun, la modelo Kinsey Wolanski, quien saltó al Wanda en la Final de la UEFA Champions League, reveló que un par de jugadores del Liverpool le enviaron mensajes 'de ligue' una vez que acabó el partido.

La propia Kinsey Wolanski, confesó que varios jugadores del Liverpool le mandaron mensajes privados: "No voy a dar nombres, pero tras la Final un par de jugadores del Liverpool me mandaron mensajes privados para ligar conmigo, aunque no les respondí; ya tengo novio".

Uno de los mensajes tenían el siguiente contenido: "uno me envió emojis de corazón y otro decía te vi durante el juego".