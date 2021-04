Jugadoras denuncian años de maltrato en la selección española

"Al final lo que han hecho las jugadoras es perder el miedo y a mí me lo han contado como una forma de pasar página, de decir 'nosotras ya estamos en otro plano'", asegura a la AFP la autora del libro.

"Con el paso de los años cuando una situación te ha dolido o te ha avergonzado, te atreves más" a hablar de ella, añade Boronat, que relata como las jugadoras se abrieron de forma natural a ella en las entrevistas llevadas a cabo para escribir el libro.

Jugadoras como la defensa del Real Madrid Marta Corredera, las barcelonistas Jenni Hermoso y Vicky Losada, la jugadora del Milan Verónica Boquete o antiguas futbolistas como Alicia Fuentes, han aportado sus testimonios para esta obra.

Corredera relata que llevaba un 'piercing' en el ombligo: "No puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta. 'Quítate eso que provoca infecciones... otra vez con eso', me recriminaba".

"Cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: 'Ya no lo llevo, ya no me la levantes más'", relata Corredera, mientras la barcelonista Vicky Losada recuerda también que Quereda afirmaba: "Quiero erradicar el lesbianismo y los malos hábitos".

"Las vejaciones hacia las jugadoras era la tónica habitual en la forma de actuar y expresarse", escribe Boronat en el libro.

"Aunque realmente creo que la mayoría me lo han contado sin traumas, sin que fuera nada que las haya atormentado, sí que admiten que las perjudicó o que las dejó tocadas anímicamente muy a menudo", dice la periodista a AFP.

"No entendían por qué tenían que pasar ese peaje para estar con la selección absoluta. Cuentan que apenas lo han hablado con sus familias porque son cosas que no te gusta contar, se lo habían tragado ellas, un poco solas", afirma Boronat.

Quereda, con el que AFP no ha podido contactar, fue seleccionador desde 1988 hasta su dimisión en 2015, tras la polémica que se produjo cuando las internacionales pidieron su cese, después de su eliminación en primera ronda en el Mundial de Canadá, el primero que jugaban las españolas.

Fue sustituido por el actual seleccionador Jorge Vilda, un técnico "con un método de trabajo moderno y adecuado a una selección de élite".

"Creo que ahora son futbolistas empoderadas, que han dejado el miedo y que consideran que ya hemos superado esa época, pero que es necesario poner las cartas sobre la mesa y que todo el mundo sepa que están aquí habiendo superado situaciones tan lamentables", dice Boronat.

"Ojalá esto sirva para destapar otros casos, para que se acabe con unas prácticas que creo que debe haber en otros muchos clubes y estamentos", añadió Boronat, que considera "increíble que durante tantos años hubiera tanta impunidad en el trato humano hacia las jugadoras".

El libro, subtitulado "del maltrato al reconocimiento: la lucha por la igualdad en el fútbol", es una radiografía de la evolución del fútbol femenino español, que Boronat cree que todavía está "en la fase de los gestos".

"Hay que pasar de las iniciativas puntuales para salir en la foto a una estructura sólida, a un plan para mejorar las condiciones de los equipos, para que lleguen más niñas al fútbol", afirma Boronat, que cubrió el pasada Mundial de Francia-2019, en el que España cayó en octavos frente a Estados Unidos.

"El potencial del fútbol femenino es igual que el masculino, es el mismo público, cuando ellas tengan las mismas condiciones y las mismas herramientas que ellos, no va a haber diferencias", asegura Boronat.