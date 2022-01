Por TVMAX



El presidente de FC Barcelona Joan Laporta durante la presentación de Ferran Torres, como nuevo jugador del club catalán, también dejó frases interesantes sobre los nuevos fichajes.

Joan Laporta aseguró que el FC Barcelona, está muy pendiente a los movimientos del mercado:

"Somos una referencia en el mercado y vamos recuperando el peso en el fútbol mundial y todos los grandes jugadores contemplan la posibilidad de venir al Barça. Tenemos que trabajar muy bien, en parámetros deportivos y económicos y estamos progresando bien, está funcionando y todo es posible".

Los medidos de comunicación insistieron en el noruego Erling Haaland, pero la respuesta de Joan Laporta prefirió no mencionar nombres:

"Me permitirás que no hable de jugadores, estaríamos haciendo algo que no nos beneficia en nada porque hablar de alguien hace subir su valor. Trabajamos para reforzar las posiciones que el entrenador quiere reforzar, e incorporamos a Ferran Torres. No voy a hablar de otros jugadores en concreto".

Con golpes de pecho el presidente Laporta lanzó un mensaje claro a los demás clubes en este mercado de fichajes:

"Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto. Somos una referencia, y el ejemplo es que Ferran está aquí. Estamos resurgiendo".