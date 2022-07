"Fue un viaje increíble, lleno de tantos momentos increíbles y me siento un privilegiado por haber vivido todo lo que hice a lo largo de mi carrera", escribió Wilshere en Twitter.

"Del joven que golpeaba un balón en el jardín al capitán de mi Arsenal querido y a la participación de mi país en un Mundial. Viví mi sueño", prosiguió.

Wilshere se convirtió en 2008 en el jugador más joven del Arsenal en debutar en la Premier, a los 16 años y 256 días.

En diez años de carrera con los colores del club londinense (2008 a 2018), el centrocampista conquistó dos Copas inglesas, pero su carrera se vio frenada por las numerosas lesiones.

El exjugador del West Ham, de 2018 a 2020, vistió la elástica de la selección inglesa en 34 ocasiones (2 goles), disputando el Mundial-2014 y la Eurocopa-2016.

A beautiful strike 💫Wishing former #ThreeLions midfielder @JackWilshere all the best in retirement! 🙌 pic.twitter.com/kqVx7lKuaF