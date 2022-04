Por Víctor Sánchez Santander



Las acusaciones de un topo en el vestuario del real Madrid toman fuerza luego de una publicación de la cuenta TheMadridZone ante del partido ante el Chelsea.

"Como era de esperar, el Real Madrid anunció el once inicial más de dos horas antes del inicio del encuentro porque Ancelotti sabe del 'topo' del vestuario que filtra el once inicial a una conocida emisora de radio", señala la publicación que recoge marca.com.

El jugador del real Madrid harto de las acusaciones en redes escribió en su red social de Twitter, en donde un usuario le acusaba directamente.

"Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES", escribió el centrocampista, con una emoji sonriente, respondiendo al usuario que le acusaba de filtrar los onces.

El futbolista sigue sin ver minutos de juego en la entidad blanca que considera contraproducente su salida del Real Madrid, ya que su contrato finaliza el próximo 30 de junio y no hay planes de renovación.

Hasta la fecha, Isco tan sólo ha jugado diez partidos en los que suma apenas 198 minutos.