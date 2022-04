Pero la noticia que le ha dado la vuelta al mundo futbolero, es Irán, quienes tienen políticas discriminatorias hacia las mujeres. Luego de disputarse su último partido, se convirtió en tendencia en la red social de twitter.

Para la última fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 se midieron el pasado martes Irán vs Líbano donde los iraníes ganaron 2-0 pero el resultado pasó a un segundo plano, cuando se descubrió que a la entrada del partido, se impidió el ingreso de más de dos mil mujeres quienes a pesar de tener sus entradas de forma legal, no pudieron disfrutar del partido.

