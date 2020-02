La International Board analiza el VAR, el fuera de juego y las conmociones

La organización celebra en Irlanda del Norte su asamblea general anual, con el tema caliente del videoarbitraje sobre la mesa, que suscita vivos debates, sobre todo en Inglaterra y en Italia, donde son exigidas reformas.

"Quiero analizar el número de competiciones afectadas y mirar si las cosas están bien o no", explicó a la AFP Lukas Brood, secretario general de la IFAB, indicando que aspira a instaurar "más libertad" en la "comunicación en directo entre los árbitros durante los partidos".

La Serie A, que utiliza el VAR desde la temporada 2017-18, anunció a mediados de febrero querer hacer reformas para permitir a los entrenadores apelar al vídeo, como hacen los tenistas.

Es un tema que no está de actualidad, según la IFAB. "Hemos tenido varias peticiones para efectuar tests en Italia. No es algo que vayamos a estudiar. El video debe ayudar a los árbitros, no es cuestión de que los entrenadores desafíen a los colegiados", responde Brood.

La Premier League, que solo utiliza el VAR desde esta temporada, lanzó un mensaje a la IFAB en el tema del número de goles anulados por fueras de juego mínimos, asegurando por voz de su nuevo patrón Richard Masters reflexionar sobre la introducción de cierta "tolerancia" en este aspecto del juego.

- Tolerancia del fuera de juego -

Y Arsène Wenger, nuevo director de desarrollo del fútbol mundial en la FIFA, declaró en una conferencia en Berlín a mediados de febrero, que había "tal vez lugar para cambiar un poco la regla del fuera de juego" de manera que no sea señalado "si una parte del cuerpo con la que se puede marcar un gol se sitúa en la misma línea del último defensa".

En la actualidad, la regla estipula que será señalado fuera de juego si cualquier parte del cuerpo con la que el jugador puede marcar está situada delante del último defensa.

"¿Debemos cambiar la regla del fuera de juego? No creo", responde Lukas Brood, abierto de todos modos a "una mejor interpretación y a un nivel de tolerancia".

"Debemos siempre ser equilibrados. Si no está clara la jugada tras el análisis del vídeo, debemos mantener la decisión inicial", añade el dirigente de la IFAB.

Otro tema a abordar será la gestión de casos de conmoción cerebral, que podría en el futuro conducir a la autorización de sustituciones temporales que permitan al personal médico evaluar el estado del jugador y decidir si está apto o no para reanudar el juego.

La IFAB se lanzó a una reflexión sobre el tema en septiembre pasado, prometiendo un largo proceso antes de cualquier toma de decisión.

"El tema es muy complejo, hay mucha desinformación. Debemos todavía reunir todas las informaciones procedentes del cuerpo médico", explica Lukas Brood. "Necesitamos más tiempo".

AFP.