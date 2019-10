El Inter de Milan le gana al Borrusia Dortmund y están más vivos que nunca en Champions

En la primera mitad hubo pocas acciones de gol. Un Inter sin uno de sus mejores jugadores, Sensi, y el Dortmund sin su punta estrella, Paco Alcacer, ambos no fueron capaces de ofrecer un buen volumen de juego.

En la primera ocasión clara del gol del partido, cayó el primer tanto. Stefan de Vrij puso un pase largo a Lautaro, que pudo controlar y disparar. Esta fue su sexta diana en 11 encuentros para el "Toro" con los “nerazzuri”.

Tras ese gol, el Borrusia tuvo más el control del juego, pero sin crear tanto peligro. Jadón Sancho que regresó a los terrenos de juego, luego de ser sancionado por retrasar su vuelta a los entrenamientos un día tras el parón de selecciones, tuvo la oportunidad de empatar el partido con un remate cruzado, pero Handanovich respondió de buena manera.

Empezaba la segunda mitad, el equipo alemán continuaba dominando pero sin llegar claro a la portería rival, mientras eso sucedía, un remate de Julian Brandt fue respondido de nuevo, de buena forma por Handanovich.

Conte empezó a mover el banquillo en busca de soluciones, su equipo no se encontraba y dio entrada al campo a el joven Esposito. El recién ingresado logró ganar en carrera a Hummels que le termina cometiendo penalti. Lautaro fallo. No obstante, el Inter más adelante consiguió batir a Burki. Ya finalizando el encuentro, Brozovic da un gran pase al espacio a Candreva, que se planta en frente del arco y no falló, 2-0 en el marcador y partido sentenciado.

Con esto se acabó el partido. El Inter consiguió por fin sus tres primeros puntos en Champions y están más vivos que nunca.