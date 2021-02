Iniesta: "Al estar lesionado me dan más ganas de seguir jugando"

Por Redacción TVMAX



El ex jugador del Barcelona Andrés Iniesta sigue de cerca La Liga española, la que cataloga muy igualada tanto en la lucha por el título, como en la pelea por no descender.

"Eso quiere decir de la dificultad de ganar, de tener una regularidad, vamos a ver qué pasa en el tramo que queda", señaló sobre lo pareja que está la competición.

"Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, Atlético de Madrid vienen haciendo las cosas bien en los últimos años, se refuerzan muy bien y mantener esa regularidad y estar arriba no es nada fácil, más con el calendario apretado que hay". analizó el astro de La Liga en el marco del evento privado con los cinco ganadores del concurso, ¿Sabes más de Iniesta que el propio Iniesta?

El genial mediocampista español sigue de cerca a los jóvenes de La Liga, pero en especial, se refirió a uno.

"Hay jugadores jóvenes que están sobresaliendo con equipos importantes. Pedri tiene muchísimo potencial. Está en un lugar idóneo para seguir creciendo y explotando todas sus virtudes. Es un chico que está muy bien preparado que sabe lo que tiene que hacer y disfruta jugando. Tiene un grandísimo futuro en el Barcelona".

Según sus propias palabras, el retiro no está cerca, debido a que la lesión le ha dado un nuevo impulso para disfrutar un tiempo más de la pelota y por supuesto, los aficionados de su fútbol.

"Estar lesionado hace que me den más ganas de seguir jugando. En el futuro no sé si sería entrenador, lo que sé que me gustaría prepararme para ello e intentarlo", subrayó.