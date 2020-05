Iniesta celebra histórico gol al Chelsea en 2009 hablando con niños concebidos tras el "Iniestazo"

Barcelona estuvo a dos minutos de ser eliminado de la Liga de Campeones en un tenso partido en Stamford Bridge el 6 de mayo de 2009, pero se metió en la definición gracias a un golazo de Iniesta al ángulo desde fuera del área a pase de Lionel Messi.

Ese tanto dejó el marcador 1-1 y llevó al equipo azulgrana a la final en Roma, desatando una ola de festejos en Barcelona.

Meses después, esas celebraciones tuvieron un resultado inesperado, con las maternidades en Barcelona tratando de hacer frente a la demanda en medio de un aumento en la tasa de natalidad de la ciudad.

El miércoles, Iniesta, quien ahora juega para el club japonés Vissel Kobe, publicó un video en Twitter hablando con dos niños que nacieron en enero de 2010.

"¿Te ha puesto tu madre el gol contra el Chelsea?", le preguntó Iniesta, de 35 años, a Ignacio, quien nació el 18 de enero. "Sí, qué golazo", responde el pequeño.

Andrea Barri, la mader de Ignacio, contó que se enteró que estaba embarazada justo antes de viajar a la final de la Champions, en la que Barcelona venció 2-0 a Manchester United.

Para celebrar el aniversario de un gol muy especial, he llamado a unos amigos para compartir un momento inolvidable y muy familiar... 😉 @FCBarcelona 🔴🔵 #Iniestazopic.twitter.com/ra3I1pdUTM — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 6, 2020

"Yo estuve en Roma y me enteré que estaba embarazada muy poquito antes. Como ya teníamos todo organizado no le dije a mi padre -que íbamos con él-, por si no me dejaba ir (...) y se lo dije en el avión", relató la mujer.

En otra conversación Josep Enric, quien nació el 29 de enero, le dijo a Iniesta que "ayer vimos el vídeo del gol que hiciste antes de que yo había nacido".

Josep Salvat, el padre de Enric, le dijo a Iniesta que su hermano fue quien relacionó el gol ante Chelsea con el nacimiento. "Mi hermano mayor es un fan del Barca, es casi su religión el fútbol. Y el dijo que él es un 'Iniestazo', cogió el calendario e hizo el cálculo", relató.

Texto: Reuters