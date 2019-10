Informe de JAMA confirma incumplimiento de FIFA en el protocolo de conmoción cerebral durante el Mundial de Rusia 2018

Hace dos años, una investigación de la revista médica JAMA (Journal of the American Medical Association) sobre los eventos de conmoción cerebral ocurridos durante el Mundial de 2014 sacó a relucir que la FIFA no cumplió las guías de manejo cuando se registraron estos incidentes en el campo de juego. En respuesta, el máximo regente del fútbol internacional realizó cambios en su protocolo para Rusia 2018 buscando cumplir con la seguridad de los jugadores después de un choque o conmoción cerebral. No obstante, un nuevo informe de JAMA ha vuelto a dejar mal parada a la institución presidida por Gianni Infantino.