Independiente igualó con Millonarios y lo dejó al borde del abismo

Con este resultado, los argentinos llegaron a siete puntos, subieron al segundo lugar de la zona que lidera con diez Corinthians y definirán su clasificación el 24 de mayo en casa contra el Deportivo Lara, tercero con seis.

El conjunto colombiano se mantuvo en el último lugar con cinco enteros y en la última jornada deberá visitar al Corinthians, que hoy vapuleó a domicilio por 2-5 al Lara.

Andrés Cadavid, de penalti, puso adelante a los colombianos en el minuto 59 pero en un contragolpe igual en el 74 Emmanuel Gigliotti.

Los bogotanos se hicieron hoy del dominio en los primeros minutos e incomodaron a Independiente con la asfixiante presión.

Pese a ello, el club capitalino no consiguió romper la defensa rival con la movilidad de sus extremos Juan Camilo Salazar y Ayron del Valle, que trataron de hacer daño con centros que despejaron los defensores rivales sin mayores dificultades.

Aunque los locales no lograron romper las filas visitantes con su asedio, los "diablos rojos" hicieron poco daño al contragolpe, en gran medida, por la intensidad que le imprimieron los jugadores azules a la recuperación cada vez que perdieron el balón.

Sin embargo, en sus únicas tres escaramuzas, Independiente tuvo oportunidades para irse adelante en el marcador con remates de Emmanuel Gigliotti, Martín Benítez y Alan Franco, que exigieron al guardameta venezolano Wuilker Faríñez.

Para la segunda mitad, Millonarios mantuvo el ímpetu y trató de generar las oportunidades que no pudo concretar en la etapa inicial, mientras que su rival se encontró con más espacios para contraatacar que trató de aprovechar con Gigliotti, quien se encontró, otra vez, con un concentrado Faríñez que ahogó los gritos de gol visitantes.

En ese contexto, el árbitro pitó una mano en el área del central venezolano Fernando Amorebieta, que luego el capitán de Millonarios, Andrés Cadavid, convirtió en gol con un fuerte zurdazo que venció la resistencia del uruguayo Martín Campaña al minuto 59.

Tras esa jugada, el juego fuerte comenzó a primar y el balón estuvo lejos de las porterías, situación que favoreció a los locales que incluso tuvieron dos opciones, con Del Valle y Salazar, para aumentar su ventaja.

No obstante, un pase largo de Brian Romero, que no pudo interceptar el central Anier Figueroa, terminó en los pies de Gigliotti, quien eludió a Cadavid y venció la resistencia de Faríñez, que en esta ocasión no pudo salvar a los colombianos.

Al final, los anfitriones no consiguieron generar peligro y quedaron al borde la eliminación ante un contrincante que aguantó y se llevó un punto que lo acerca a los octavos de final.

En la última jornada, que se disputará el próximo 24 de mayo, Independiente recibirá al Deportivo Lara, mientras que Millonarios visitará a Corinthians con el objetivo de conseguir un triunfo que sumado a un empate en el otro juego le permita clasificar.