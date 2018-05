Iker Casillas, cerca de su primer título con el Oporto

Líderes de la clasificación con 82 puntos, los 'Dragones' podrían incluso ganar su 28º título antes de jugar su partido de la 33ª y penúltima jornada si el Sporting y el Benfica, que tienen 77 puntos cada uno, empatan la víspera en un derbi lisboeta que se augura calienta.

Rey del fútbol portugués en los años 2000 y coronado campeón de la Europa League en 2011, El Oporto ha visto como el Benfica ganaba cuatro títulos consecutivos desde 2013.

Pero, no hay duda de que 'San Iker', que pronto cumplirá 37 años, preferiría ganar el título ante sus aficionados del estadio Do Dragao, después de no haber podido añadir ninguna liga a su prodigioso palmarés desde que fichó por el Oporto en el verano de 2015, tras 25 años de conquistas en el Real Madrid.

Sería su primer título liguero desde la temporada 2011/2012 cuando su Real Madrid, entonces entrenado por el portugués José Mourinho, había alcanzado los 100 puntos para ganar la Liga, la quinta de su carrera.

AFP.