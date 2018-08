La ITA quiere generar "confianza" en la lucha antidopaje y convencer a la FIFA

La ITA, que será la encargada de los controles en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, querría además poder suministrar sus servicios a la FIFA en el próximo Mundial de Catar-2022, considerando que eso sería "un medio de dar a algunos hinchas de fútbol la garantía de que existe un programa antidopaje totalmente independiente".

Pregunta: Con la creación de la ITA, la idea era que el conjunto de las Federaciones Internacionales recurrieran a ustedes. ¿Cuántas se les han unido?

Respuesta: "La ITA fue creada teniendo como núcleo la Doping Free Sport Unit, que era una unidad de la Asociación Mundial de Federaciones Internacionales de Deporte (GAISF). Esta unidad suministraba ya servicios a varias federaciones, que se convirtieron en colaboradoras de la ITA. Hoy suministramos ya servicios a una treintena de federaciones internacionales. Desde junio hemos firmado una colaboración con la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) y hemos confirmado una colaboración global con la Federación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA). Cerramos otra con la Federación Internacional de Judo (JF) y el martes la Federación Internacional de Lucha decidió confiarnos todo su programa antidopaje. Próximamente vamos a cubrir el triatlón de Lausana, una etapa del World Tour. Se firmarán otras colaboraciones importantes en las próximas semanas. La idea es situarnos entre las Federaciones y la Agencia Mundial Antidopaje. Es la ITA la que hará el programa antidopaje de los diferentes deportes y ya no las federaciones, lo que permitirá a las federaciones concentrarse en el desarrollo de su deporte pero también armonizar las decisiones entre los diferentes deportes, mutualizar los costes, aumentar el grado de expertos y profesionalizar la lucha antidopaje".

P: Algunas grandes federaciones como la de ciclismo (UCI), de atletismo (IAAF) e incluso de fútbol (FIFA) cuentan ya con sus propias estructuras y dicen que no necesitan a la ITA...

R: "Las Federaciones Internacionales son firmantes del Código Mundial Antidopaje. Son responsables de la organización de la lucha antidopaje y son libres de hacerlo como consideren. Mi misión será unir al mayor número posible de actores. Usted dice que la UCI, la IAAF y la FIFA han decidido no venir a la ITA, yo no he escuchado que esas decisiones se hayan tomado oficialmente. No es imposible que en el futuro la ITA suministre servicios a esas tres organizaciones y esa será mi misión".

P: La ITA estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, ¿se puede pensar que sea encargada de los controles del Mundial de fútbol?

R: "Antes de Tokio están los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) en octubre en Buenos Aires, donde la ITA estará presente. Es un evento importante, que permite educar a los jóvenes en la lucha antidopaje. La ITA estará también presente en los JOJ de Invierno de Lausana en 2020 y estaremos en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020. En el fútbol todavía no hemos emprendido ese tipo de discusiones. Pero a la ITA le encantaría suministrar servicios a la FIFA para el Mundial de Catar (en 2022), tenemos capacidad para hacerlo. Eso permitiría también a la FIFA poder decir que ha externalizado totalmente ese servicio y también dar quizás a algunos hinchas de fútbol la garantía de que existe un programa totalmente independiente en el marco de un Mundial".

P: Su presidenta, Valérie Fourneyron, desea que la ITA "gane de nuevo la confianza en la lucha antidopaje". ¿Se ha perdido esa confianza?

R: "Venimos de un tiempo bastante complicado, desde los Juegos Olímpicos (de Invierno) de Sochi (en 2014), con trampas que salieron a la luz. El atletismo ha tenido también mucho trabajo, el ciclismo sigue siendo un deporte afectado, igual que otros como la halterofilia y el boxeo. Desgraciadamente, la lucha antidopaje sigue siendo un tema de actualidad. Siempre es difícil decir si la credibilidad del sistema ha recibido un golpe. Finalmente creo también que las estructuras de la lucha antidopaje han sido reforzadas y gracias a eso se revelan cada vez más violaciones. El sistema continúa reforzándose y la ITA está ahi para contribuir a ello. Si podemos restaurar la confianza de los deportistas y de los aficionados al deporte con un organismo de expertos al 100% en la lucha antidopaje y de manera independiente, sería algo bueno".