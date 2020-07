Houston vence 2-0 a Chicago y gana torneo de fútbol femenino de EEUU

La 'Challenge Cup', en la que no participaron las mayores estrellas estadounidenses como Megan Rapinoe (actual Balón de Oro femenino), se disputó desde el 27 de junio con ocho equipos concentrados en el estado de Utah.

En la final, este domingo, Houston alzó el título gracias a un temprano gol de penalti convertido por la canadiense Sophie Schmidt en el minuto 5 y, cuando Chicago buscaba a la desesperada el empate, una segunda diana de Shea Groom en un fulminante contraataque en el 90+1.

"Habéis hecho un fantástico trabajo y habéis inspirado a Houston y a este país", dijo la comisionada de la NWSL, Lisa Baird, portando mascarilla, al entregar el trofeo a las jugadoras de Houston frente a las gradas vacías del estadio Rio Tinto, en Sandy (Utah).

La pandemia de coronavirus golpeó con fuerza al inicio de este torneo al forzar que uno de los nueve equipos de la NWSL, el Orlando Pride, no pudiera participar después de que al menos seis miembros de su plantel y varios empleados dieran positivo en pruebas de COVID-19.

Figuras de la selección estadounidense, campeona de las dos últimas Copas del Mundo, como Megan Rapinoe, Tobin Heath y Christen Press también declinaron participar debido a los riesgos de la pandemia.

Sin embargo, las medidas de prevención en las concentraciones de los equipos funcionaron. Más de 2.000 pruebas de coronavirus se aplicaron a las jugadoras y el resto de personas involucradas en la competición y todas dieron resultados negativos.

