Honduras busca afianzarse en la Liga de Naciones ante debilitada Martinica

El equipo 'Catracho', que tiene como timonel al uruguayo Fabián Coito, inició el torneo con victoria por 2-0 sobre Trinidad y Tobago, mientras que Martinica suma dos empates (1-1 y 2-2) con la selección caribeña.

Los hondureños, que arribaron este viernes a San Pedro Sula, norte del país, tras el partido frente a Trinidad y Tobago, encaran el partido contra Martinica con la ilusión de liderar el Grupo C y conseguir el boleto directo a la Copa Oro 2021 que se jugará en Estados Unidos.

Coito dijo afirmó el viernes que si el equipo centroamericano juega como lo hizo ante Trinidad y Tobago, tiene posibilidades de ganar a Martinica.

"No hay nada dicho antes de jugar, no hay una relación antes, si repetimos un partido correcto como lo hicimos en Trinidad y Tobago, vamos a tener posibilidad de ganar, pero no por haber ganado, si no por lo que hagamos", señaló.

El equipo hondureño buscará controlar desde el inicio el juego ante Martinica, subrayó el técnico uruguayo, quien pidió a la población que apoyen este domingo a la selección.

Coito tiene como objetivo clasificar a Honduras al Mundial de Catar 2022.

Martinica aterrizó este viernes en el aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

El seleccionador de Martinica, Mario Bocaly, dijo en la víspera que el equipo jugará con el "corazón".

"Somos de una pequeña isla, pero tenemos cualidades y vamos a jugar con nuestro corazón. vamos a jugar con un gran país de fútbol que es Honduras, pero somos once contra once", enfatizó.

Bocaly aseguró que el equipo hondureño "es favorito" pues "juega bien, tiene mucha fuerza ofensiva" con Alberth Elis.

- Alineaciones probables:

Honduras: Luis López; Félix Crisanto, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Ever Alvarado; Carlos Pineda, Alex López, Brayan Moya, Jonathan Rubio; Alberth Elis y Bryan Róchez.

Seleccionador: Fabián Coito.

Martinica: Loic Chauvet; Romario Barthéléry, Jordy Delem, Sébastien Crétinoir, Yann Thimo; Johnny Marajo, Daniel Herelle, Karl Vitulin, Christof Jougon, Julio Donisa y Stéphane Abaul.

Seleccionador: Mario Bocaly.

Estadio: Estadio Olímpico, en San Pedro Sula.

Árbitro: el mexicano Adonai Escobedo.

