Hijo de Julio Grondona rechaza acusaciones de testigo en 'Fifagate'

"Mintió", dijo Grondona hijo este jueves a la emisora radial del club Arsenal, del cual es entrenador.

El empresario argentino Alejandro Burzaco, expresidente de Torneos, declaró el martes y miércoles como testigo en el juicio por corrupción en la FIFA que se sigue en Nueva York.

Bejo juramento afirmó haber pagado millones de dólares en sobornos a exjefes del fútbol de Brasil, Perú y un expresidente de la Conmebol.

Denunció también que su empresa y sus socios Televisa de México y TV Globo de Brasil pagaron a Grondona, fallecido en 2014, 15 millones de dólares en sobornos por los derechos de televisación, internet y radio de las Copas del Mundo 2026 y 2030.

"El dinero para Grondona terminó en una subcuenta en el banco suizo Julius Baer", precisó Burzaco que se declaró culpable en 2015 y tiene un pacto de colaboración con el gobierno estadounidense para reducir su pena.

Grondona hijo rechazó todas las acusaciones.

"Burzaco mintió. Y fue muy grave. Lo que dijo de los derechos del 2026 y 2030 es una locura, si papá había muerto. Es una locura porque los derechos se dieron hasta el 2018 y el 2022", afirmó.

También recordó que su padre fue sobreseído en 2011 en Argentina por presunta administración fraudulenta en la AFA, la que condujo desde 1979 a 2014. Su muerte interrumpió otras investigaciones judiciales.

"Hay que entender a Burzaco. Allá le dicen 'hablá y te quito un año'. ¿Vos pensás que a Estados Unidos le importa Grondona? No, no le importa. Si está sobreseído. Les importa que les chorearon (robaron) el Mundial y le sacaron los derechos TV", dijo Grondona hijo.

Lo que dice Grondona hijo sobre la acción judicial contra su padre "es cierto", explicó a su vez Alicia López al canal TN, quien fuera designada por la justicia como veedora en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para investigar supuestas irregularidades.

"Muerto Grondona se extinguió la acción penal, no la civil que seguirá. Sobre los dichos acerca de que el padre no tenía nada que ver (en actos corruptos) a mi no me parece...para muchos Grondona fue como un dios", resumió la funcionaria judicial.

A modo de ironía Grondona hijo pronunció una frase que evocó también una amenaza respecto a Burzaco: "Me parece que en Sudamérica no puede caminar. Se quedará en Nueva York, pero no debe poder volver acá. A Alguno no le va a gustar que vuelva", sentenció.