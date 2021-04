Un técnico del Hertha, despedido por comentarios homófobos y xenófobos

El Hertha "ha firmado la Carta de la Diversidad y, como club, promueve activamente valores como la diversidad y la tolerancia, que son valores importantes para nosotros", explicó la dirección en un comunicado.

"Eso no se refleja en las declaraciones realizadas públicamente por nuestro empleado, Zsolt Petry", lamentó la dirección del club, que es actualmente decimocuarto en la clasificación de la Bundesliga y que decidió despedir "con efecto inmediato" al entrenador húngaro.

Petry, de 54 años, criticó el lunes en el diario progubernamental húngaro Magyar Nemzet a su compatriota Peter Gulacsi, arquero del RB Leipzig, que apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El exentrenador de arqueros del primer equipo de Hertha (2015-2019), que ahora era encargado de entrenar a los arqueros del equipo Sub-17, afirmó no comprender que Gulacsi "defienda a los homosexuales, a los travestis y a las personas que tienen otra identidad de género".

El técnico húngaro también criticó la acogida de migrantes en Europa.

"No comprendo para nada cómo Europa ha podido caer moralmente tan bajo como ahora (...) Europa es un continente cristiano, no me gusta ver el declive moral del continente", dice en esta entrevista, que suscitó numerosas reacciones de indignación en las redes sociales.

Ante la controversia generada, Petry había reaccionado diciendo que no era "ni homófobo, ni xenófobo" y se disculpó por sus palabras. Pero el club berlinés decidió en cualquier caso prescindir de sus servicios.