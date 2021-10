Por TVMAX



La federación hondureña de fútbol presentó este miércoles al director técnico colombiano Hernán Darío Gómez como su nuevo director técnico.

El popular "Bolillo" se mostró seguro de mantener a la H en la pelea por un cupo al Mundial de Catar 2022:

“Todavía hay 24 puntos en juego, el margen de error nuestro es muy pequeño, estamos en una posición incómoda, pero mi meta es llegar a un nuevo mundial con Honduras".

“Estoy acá porque siempre he tenido confianza en la selección de Honduras, siempre que la enfrenté y que la vi jugar me pareció una selección con carácter, personalidad y amor propio. Vamos a luchar y no nos vamos a entregar”.

En 23 días, Hernán Darío Gómez, deberá conformar y preparar un equipo para enfrentar el 12 de noviembre de local a Panamá y cuatro días después visitar a Costa Rica.

Gómez ha sido mundialista con Colombia (Francia-1998), Ecuador (Corea del Sur y Japón-2002) y Panamá (Rusia-2018). Y fue asistente de Francisco Maturana en la selección de su país en Italia-1990 y Estados Unidos-1994.