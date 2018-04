Henderson: "Les hemos regalado dos goles"

Jordan Henderson, capitán del Liverpool, mostró este martes su satisfacción por el "buen partido" de su equipo en la victoria 5-2 sobre el Roma, pero lamentó haberle "regalado dos goles" al equipo italiano, algo que en la Liga de Campeones "no puedes hacer".

"Estamos decepcionados con los dos goles recibidos. Se los hemos regalado, y eso no se puede hacer en la Liga de Campeones. Pero me voy contento porque hemos jugado bien, hemos ganado el partido y vamos allí con la diferencia de tres goles", señaló Henderson.

"Ellos le dieron la vuelta a un resultado adverso contra el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, en la última ronda, por lo que sabemos que será complicado, un verdadero desafío. Sin embargo, iremos a Roma con confianza y esperando llegar a la final", apuntó el centrocampista, en unas declaraciones a la cadena BT Sport.

El conjunto de Jürgen Klopp, que llegó a ir ganando por 5-0, vio como los hombres de Eusebio Di Francesco, por medio de Edin Dzeko y Diego Perotti, anotaban dos goles a última que los meten ligeramente en la eliminatoria.

"No creo que perdiéramos el control. No jugamos tan bien al fútbol, aunque tuvimos ocasiones. Les regalamos el gol de Dzeko y eso nos hizo temblar un poco. El penalti que marcaron después fue discutido. Pero como he dicho, tenemos que estar confiados, ya que hicimos 70 minutos muy buenos", explicó Henderson.

"Debemos ser positivos. Sabíamos que no iba a ser fácil, y ahora tenemos que estar a nuestro mejor nivel y marcar allí, en Roma. Esperamos acabar con el trabajo y estar en la final", dijo el capitán de los 'Reds'.