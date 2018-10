Hazard sería "feliz" de retirarse en el Chelsea si no ficha por el Real Madrid

"Cuando estaba en el Lille siempre dije que quería un día venir a Inglaterra porque es la liga de mis sueños, es muy dura, y un día intentar jugar en España", explicó la estrella belga.

"Casi tengo 28 años, llevo siete años en el Chelsea y lo hemos ganado casi todo. Puedo finalizar mi carrera con el Chelsea, no hay problema. Estoy muy contento en este club, con el equipo, mi familia es feliz aquí", continuó.

"Por lo que si no hay traspaso, si no voy a España, no es un problema. Amo a los hinchas y los hinchas me aman a mí", añadió.

Hazard ha insistido en las últimas semanas en que vería con buenos ojos jugar en el Real Madrid. "Es mi sueño desde niño", señaló a principios de octubre.

Al comienzo de la temporada medios ingleses y españoles publicaron la posibilidad de que Hazard llegara al gigante español para ocupar el lugar de Cristiano Ronaldo, traspasado a la Juventus.

Finalmente el Real Madrid no fichó a ningún jugador de gran entidad para su ataque y actualmente suma cuatro partidos sin marcar por primera vez desde 1985. Esta situación ha avivado los rumores sobre un posible fichaje estrella.

Hazard tiene contrato con el Chelsea hasta 2020, pero no quiere seguir el ejemplo de su antiguo compañero en el club inglés y arquero de su selección Thibaut Courtois, que forzó al club a traspasarlo al Real Madrid.

Protagonista de un arranque de temporada espectacular, Hazard es una pieza clave en el nuevo Chelsea de Maurizio Sarri, que ocupa la segunda posición en la tabla con los mismos puntos que el líder Manchester City. Además el belga es el máximo goleador de la Premier League con siete tantos.

AFP.