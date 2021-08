"Voy a quedarme en el Tottenham este verano y estaré concentrado al 100% para ayudar al equipo a triunfar", escribió el ariete y capitán de la selección inglesa, poniendo fin al suspenso sobre su futuro.

Con contrato hasta 2024 con los 'Spurs', Kane, de 28 años, había filtrado sus ganas de abandonar el club de su corazón, al que llegó en 2004.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYSpic.twitter.com/uTN78tHlk1