Harry Kane lidera la lista de Inglaterra en la que destaca el homenaje a Rooney

El delantero del DC United jugará el partido número 120 de su carrera con la elástica inglesa contra Estados Unidos en honor a su carrera y las acciones benéficas que ha realizado a lo largo de los años.

"Hubo conversaciones desde que (Rooney) se retiró de la selección para hacerle un homenaje por su carrera, que ha sido fenomenal en cuantos a partidos jugados y goles marcados", aseguró Gareth Southgate, seleccionador inglés, en rueda de prensa.

"Las conversaciones empezaron hace más de un año. Me hubiera gustado hacer el homenaje antes del Mundial, pero Wayne no quería trastocar al equipo en ese momento. Entiendo que esta decisión haya generado debate, pero para mí es una forma de demostrar todo lo que ha dado por este país", agregó.

En la lista facilitada este jueves por Southgate destaca también la inclusión por primera vez de Callum Wilson, delantero del Bournemouth, autor de siete goles esta temporada.

En la zona de ataque, no faltarán Marcus Rashford, Raheem Sterling y Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, que debutó en la última convocatoria en el encuentro de la Liga de Naciones contra Croacia.

Esta vez, los 'Tres Leones' recibirán el próximo 15 de noviembre a Estados Unidos en Wembley en un amistoso y tres días más tarde a Croacia en el mismo escenario en partido correspondiente a la Liga de Naciones.

EFE.

All set for our final games of 2018! 💪See who's in the #ThreeLions squad for our @FoundationWR international against the USA and #NationsLeague clash with Croatia: https://t.co/RWBHVId9YA