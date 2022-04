Se habla de que cada uno pondrán 12 millones de euros en el consorcio que encabeza Martin Broughton para asociarse al empresario que pretende adquirir el equipo inglés.

Hamilton y Williams sumarían su apoyo económico al empresario y expropietario del Liverpool y de la empresa Aérea British Airways, según Sky Sport.

De parte de la tenista Williams ya es parte de un grupo mayoritariamente fundado por mujeres que es propietaria del Angel City FC en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL).

En el caso de del piloto británico, llama la atención la oferta porque siempre se ha declarado un ferviente seguidor del Arsenal, rival del Chelsea en la Premier League.

