El histórico Hakan Sukur, de máximo goleador de Turquía a conducir UBER en Estados Unidos

"La vida puede cambiar radicalmente de un momento a otro", señaló el exdelantero en una entrevista al periódico 'Welt amm Sontang' de Alemania.

Sukur se metió en política en 2011 en el partido AKP, liderado por el actual presidente el país otomano (desde 2014) Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, tras varios escándalos de corrupción, muchos relacionados con el fútbol, Sukur renuncia a su cargo en 2013. "Ahí comenzaron las hostilidades", explica.

"Ahí comenzaron las hostilidades. La boutique de mi esposa fue apedreada, mis hijos fueron acosados y mi padre, encarcelado", confirmó Sukur.

El exmundialista en Corea-Japón 2002, tuvó que huir de su país, por lo que llegó a Washington y actualmente trabaja como conductor de Uber y vende libros. Todo ello, incluso, después de haber abierto una cafetería que tuvo que cerrar al poco tiempo tras fotografiarse con un fan que, posteriormente, sería encarcelado también en Turquía.

"No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo", finalizó el otomano.

Una vida nueva lejos del país

Hakan Sukur ya sufrió una orden de detención contra él en 2016. La fiscalía le acusaba de "pertenencia a un grupo terrorista armado", en referencia a la organización del antiguo predicador musulmán Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, a quien Ankara consideraba como organizador del golpe, precisó la agencia progubernamental Anadolu.

Tras todo esto, y ahora lejos del país que le vio crecer, la leyenda del fútbol turco manda un mensaje para el actual presidente: "Regrese a la democracia, la justicia y los derechos humanos. Sea alguien que esté interesado en los problemas de las personas. Conviértase en el presidente que Turquía necesita".

Con información de AS.com y Fox Sport.