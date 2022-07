México salió a jugar con cuatro cambios respecto al partido anterior que perdió ante Jamaica, entre ellos el ingreso de Katty Martínez, delantera del América y una de las figuras de la Liga MX Femenil, profesional desde su estreno en 2017.

En su primer arribo ofensivo, Haití encontró la oportunidad del primer gol. La mediocampista Stephany Mayor cometió un penalti por una falta sobre la delantera Batcheba Louis y Roselord Borgella marcó el 1-0 al minuto 14.

Borgella, delantera de 29 años de edad que juega en el club francés Issy Les Moulineaux, fue la máxima anotadora en la ronda preliminar de este torneo clasificatorio con 11 goles.

