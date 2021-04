Haaland busca proyección en la noche soñada del Manchester City

Desde que en 2016 Pep Guardiola llegara al banquillo de los ingleses, las semifinales se han convertido en la obsesión del equipo de los "citizens", tras caer tres veces consecutivas (2018-2019-2020) en cuartos de final.

Pero en su camino se alza el gigantón noruego Haaland (1,94m) cuyo padre, Alf-Inge, jugó tres años en el club de Mánchester (2000-2003). Autor de diez goles en la actual temporada de la Liga de Campeones, este joven de solo 20 años se ha convertido en el jugador más deseado por todos los grandes de Europa.

El folletón está en marcha tras las apariciones de su "clan" en Inglaterra y España porque, a pesar de que el Borussia de Dortmund se niega a venderlo, su salida este año del club alemán es más que probable. Y entre los posibles candidatos: Barça, Real Madrid, Chelsea, Liverpool... y el City.

"Puedo confirmar que fui a Dortmund para hablar con ellos. Michael Zorc (director deportivo del Borussia) nos dijo claramente que su equipo no iba a vender a Erling Haaland este verano", según explicó su agente, el holandés Mino Raiola, en declaraciones al portal alemán Sport1 el lunes.

La quinta plaza que ocupa el Borussia de Dortmund en su liga, y que no da acceso a la "Champions" del año que viene, puede ser un elemento más que precipite la salida de la estrella del Dortmund, así como la de otros jugadores como Jadon Sancho, tentados de buscar un sitio en otros equipos europeos.

El jugador, por su parte, lleva seis partidos sin marcar, tanto con la selección noruega como con el Dortmund, aunque ha dado dos asistencias (una de ellas para que Marco Reus marcara el momentáneo empate en Mánchester).

Reencontrarse con el gol este miércoles permitiría al noruego centrar el debate de su futuro en los terrenos de juego y aumentar un poco más su aura de goleador.

Preguntado en la rueda de prensa previa al partido del miércoles por los rumores sobre Haaland, el entrenador del Borussia, Edin Terzic afirmó: "No lo he notado alterado. Nunca he hablado con él de esto".

Terzic, que no podrá contar con Sancho (pero sí con Mats Hummels y Reus) dijo, además, que "cree" en la victoria, pero que habrá que "trabajar duro y ser valientes" para eliminar al City.

Ante la sequía de goles de su delantero, el entrenador alemán explicó que: "Aunque no haya marcado desde hace tres partidos fue un factor importante para nosotros, los adversarios le temen".

Sin embargo, la presión del lado de los ingleses también es muy alta. Los riquísimos Citizens han participado en todas las ediciones de la Champions desde la temporada 2011-2012, pero solo han alcanzado las semifinales una vez, en 2016, una curiosidad que esperan reparar en Alemania.

Esta año al contrario, el equipo de Guardiola se presenta incluso como favorito al título en la final de Estambul del 29 de mayo. Después de un récord de 28 victorias seguidas sumando todas las competiciones, el club inglés ya toca con los dedos su tercer trofeo dela Premier League en cuatro años.

Para conjurar cualquier duda antes de la vuelta frente al Dortmund, Guardiola dejó en el banco en la derrota contra el Leeds del fin de semana (2-1) a algunas de sus grandes estrellas: Rubén Dias, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez y Phil Foden.

En las próximas dos semanas, los de Guardiola se juegan sus primeras opciones de título en Inglaterra. Semifinales contra el Chelsea de la FA Cup el sábado 17 de abril y la final de la Copa de la Liga contra el Tottenham de José Mourinho el 25.

Dos partidos clave para alimentar sus sueños de hacer historia en el club ganando cuatro títulos el mismo año.

El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en las semifinales al ganador del Bayern de Múnich - PSG, los días 27-28 de abril y el 4-5 de mayo.