Haaland, Ibrahimovic y Alcácer, entre los principales movimientos del mercado

- Bruno Fernandes, el más caro -

La operación más cara sin embargo fue la del portugués Bruno Fernandes, mediocentro ofensivo del Sporting de Lisboa, que por 55 millones de euros pasó al Manchester United, un equipo que busca la fórmula para recuperar el brillo del pasado.

"Mi amor por el Manchester United realmente comenzó cuando vi a Cristiano Ronaldo jugar y desde entonces me he convertido en un gran fan de este club", explicó Bruno Fernandes el jueves, al oficializarse su llegada a Old Trafford.

El Tottenham fichó al holandés Steven Bergwijn, del PSV Eindhoven, por 30 millones de euros, y ejerció la opción de compra que tenía sobre el argentino Giovani Lo Celso, en el equipo londinense desde agosto cedido por el Betis.

El arquero español Pepe Reina llega al Aston Villa cedido por el Milan.

El emblemático exinternacional Wayne Rooney regresó a Inglaterra tras su aventura estadounidense, pero para jugar en la segunda división, en el Derby County.

- "Dosis de adrenalina" -

Del fútbol inglés sale el danés Christian Eriksen, que deja el Tottenham, con el que fue subcampeón de Europa el pasado mes de junio, para vestir los colores del Inter de Milán, por 20 millones de euros.

No ha sido la única pesca de Conte en el mercado, ya que también ha fichado al inglés Ashley Young (Manchester United) y ha conseguido que su exequipo Chelsea le ceda al nigeriano Victor Moses.

Su gran rival en el 'Calcio', la Juventus, tuvo como principal novedad la contratación del joven sueco de 19 años Dejan Kulusevski, una de las sensaciones de la primera vuelta de la Serie A, pero lo dejó cedido en el Parma hasta junio.

Pero si una llegada ha sido mediática especialmente en Italia ha sido la de Ibrahimovic, a sus 38 años, tras dos temporadas en Los Angeles Galaxy en Estados Unidos.

'Ibra' regresa así a San Siro, donde ya jugó de 2010 a 2012.

"Busco la última dosis de adrenalina que pueda tener. A mi edad solo busco un desafío", explicó.

- Alemania, especialmente activa -

Del Milan sale el atacante polaco Krzysztof Piatek, que por 27 millones de euros se unió al Hertha de Berlín de Jürgen Klinsmann.

Alemania fue precisamente uno de los países en los que el mercado fue más movido.

El joven noruego Haaland, a sus 19 años y tras asombrar a Europa con el Salzburgo austríaco, ha demostrado una grandísima efectividad en sus primeros partidos con el Borussia Dortmund, al que llegó por 20 millones de euros.

Debutó con un triplete al Augsburgo y en el siguiente partido firmó un doblete al Colonia, para guiar al Dortmund a sendas victorias.

Al Dortmund también llegó este viernes, último día del mercado, Emre Can, internacional alemán hasta ahora en la Juventus.

El argentino Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y los españoles Dani Olmo (RB Leipzig), José Ángel Esmorís 'Angeliño' (RB Leipzig) y Álvaro Odriozola (Bayern de Múnich) también pasan al fútbol alemán.

- Cavani, la operación frustrada -

En España, la posible llegada del uruguayo Edinson Cavani (París SG) al Atlético Madrid acaparó la atención durante semanas pero las pretensiones económicas del club galo frustraron la operación.

En su lugar, el Atlético tuvo el regreso del extremo belga Yannick Carrasco, que llega cedido desde el Dalian Yifang chino.

La otra gran operación en España fue el fichaje de Paco Alcácer por el Villarreal, por 23 millones de euros pagados al Borussia Dortmund.

Barcelona y Real Madrid estuvieron pensando más en el futuro, contratando jóvenes de cara a la próxima temporada.

Fue así como el Barça se hizo con jóvenes promesas como el portugués Trincao (Sporting de Braga) y el brasileño Matheus Fernandes (Palmeiras), mientras que el Real Madrid ató a otro brasileño, Reinier, del Flamengo.

El Sevilla se despidió del mexicano Chicharito Hernández (LA Galaxy) y recibe como cedido a Suso (Milan).

AFP.