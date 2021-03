Gündogan, la sensación de un City con todo a favor ante el 'Gladbach'

Gündogan llega a los 30 años en plenitud, como muestran los dos premios de jugador del mes, enero y febrero, en la Premier League, primer futbolista del City que consigue encadenar dos galardones.

"Alguien me dijo un día que quizás yo no brillo, pero que permito a los otros hacerlo, así es como yo me veo", señaló hace algunas semanas en la página de internet del club.

Aquella persona fue Mikel Arteta, antiguo ayudante de su técnico Pep Guardiola y actualmente al frente del Arsenal.

"Es uno de los jugadores más generosos que he tenido en mi carrera y pueden imaginar hasta qué punto le reconozco y estoy contento por la importancia que tiene para mí", señaló el propio Guardiola en enero.

"Es tan inteligente, listo, comprende el juego de maravilla, sabe en cada acción lo que hay que hacer, siempre pensando qué es lo mejor para el equipo", añadió el entrenador español.

Entre enero y febrero hizo olvidar al lesionado Kevin De Bruyne, con una racha de cinco partidos del campeonato en los que marcó seis goles y dio dos asistencias, en un papel más ofensivo que el suyo habitual.

En total lleva 14 goles contando todas las competiciones, en la que es la temporada más prolífica de su carrera.

"Quizás con esas cifras la gente cree que soy mejor ahora, pero para ser honesto las cifras no han contado nunca mucho para mí", señaló el jugador.

Gündogan ha recogido el testigo de David Silva, jugador fundamental para Guardiola, que dejó el club antes de esta temporada tras una década como Citizen. Es el nuevo maestro del 'timing', los pases y desplazamientos alrededor del área.

El martes intentará liderar a su equipo ante un 'Gladbach' que necesita de visitante remontar dos goles en un duelo que se disputa en Budapest, debido a las restricciones de viaje por la pandemia.

"Evidentemente es un partido importante para nosotros, no es un amistoso, es la Champions, con una oportunidad de acceder a la próxima ronda, pero ante un equipo de clase mundial. Es una misión increíblemente difícil, aunque tengamos un buen día, muchas cosas tienen que pasar", admitió este lunes en rueda de prensa el técnico del equipo alemán Marco Rose.

El Mönchengladbach chocará contra uno de los grandes del continente inmerso en una malísima racha de seis derrotas consecutivas.

"No hacemos malos partidos, nos falta un poco de suerte en este momento, estoy seguro de que vamos a rectificar rápidamente", señaló el defensa central internacional suizo Nico Elvedi.

"Aparte de nuestros resultados, no tenemos grandes problemas... Nos hace falta trabajar en los detalles hasta que los resultados vuelvan", añadió Rose, que el año que viene se convertirá en el técnico del Borussia Dortmund.