A golpe de penal el Guingamp elimina al PSG de la Copa de la Liga

Hasta tres penales tuvo el Guingamp. El primero lo falló Marcus Thuram (61), que luego tuvo su revancha al marcar el disparo decisivo (90+3). Antes Yeni Ngbakoto (81) había neutralizado el tanto inicial del brasileño Neymar (63).

Invicto en la competición desde noviembre de 2012, el PSG se durmió en su estadio en una fría noche de enero para encontrarse con dos goles de penal en la recta final, que suponen su primera derrota en las competiciones nacionales esta temporada.

"Tuvimos muchas ocasiones para ganar, pudimos marcar tres goles, pero no lo hicimos, honestamente jugamos con demasiada confianza", dijo el técnico del PSG, el alemán Thomas Tuchel.

También fue la primera derrota del PSG en París esta temporada, tras 20 partidos consecutivos sin caer.

Tras una primera parte insulsa, el PSG aceleró y se adelantó en el marcador gracias a un cabezazo de Neymar.

Pero el equipo dirigido por Tuchel estuvo muy débil en defensa, cometiendo tres penales; por medio de tres titulares como Thomas Meunier, Juan Bernat y Thilo Kehrer.

"Es muy duro perder con tres penales, es raro. Me enfadó mucho el segundo. Puedo revisar el VAR 100 veces y no es penal, es una decisión severa, no hay nada, absolutamente nada, es un contacto. Tres veces en nuestro área y tres penales", dijo Tuchel.

Thuram, error y gol decisivo

Thuram, el hijo de la leyenda del fútbol francés Lilian Thuram, lanzó a las nubes el primer lanzamiento. Casi en la jugada siguiente Neymar apareció para poner por delante a los suyos.

"Venimos aquí a ganar, sabíamos que era muy complicado, pero en las copas todo puede pasar. Con nuestro nivel hemos sabido dañar al PSG", dijo el jugador de 21 años, una de las grandes esperanzas del fútbol francés.

Pero el PSG, inmerso en un maratón de partidos que le llevará a jugar 17 desde principios de año a mediados de marzo, contemporizó y sus fallos defensivos ofrecieron dos nuevas oportunidades al Guingamp, que ya no desaprovechó.

Thuram, sobre el que Kehrer cometió el tercer penal, tomó la responsabilidad de tirarlo. No le pesó el haber fallado el primero y llevó a los suyos a las semifinales de la Copa de la Liga.

En los otros partidos de cuartos jugados este miércoles el Mónaco, dirigido por Thierry Henry, alcanzó las semifinales al imponerse por 8-7 al Rennes en la tanda de penales, después de que el partido finalizara con empate 1-1.

Benjamin Bourigeaud abrió el marcador para el Rennes (30) y el portugués Rony Lopes igualó (54).

Fue el arquero Loic Basiashile el que acertó a atajar el octavo disparo del Rennes y envió al equipo del Principado a semifinales.

Además el Burdeos derrotó en su estadio por 1-0 a Le Havre, de la segunda división.