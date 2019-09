Guatemala vuelve al ruedo internacional con Anguila sin fiarse de los amateur

En una conferencia previo al partido de la eliminatoria de la Liga C de la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) de este jueves, Villatoro dijo que están "motivados y emocionados" por el debut en una competición oficial después de casi tres años.

El partido marca el retorno de la selección de Guatemala a las competiciones oficiales internacionales después de cumplir una sanción impuesta por la FIFA en octubre de 2016 y levantada en mayo de 2018.

La sanción, emitida por un escándalo de corrupción en el máximo organismo que rige el fútbol mundial conocido como 'FIFAgate', salpicó a la Federación de Fútbol de Guatemala, que quedó al margen de toda competición internacional.

El estratega, campeón dos veces de la Liga Nacional de Guatemala con Guastatoya, reiteró que toman este asalto con "responsabilidad" por todo lo que representa para el fútbol local y dijo que es "fiel creyente que si no son una potencia a nivel Concacaf tampoco son una de las selecciones que merecen estar ahí".

Convencido de que deben demostrar en la cancha que merecen estar más arriba, insistió en que es importante sumar para subir en el ránking de la FIFA antes de junio de 2020 y también de pelear por estar en la Copa Oro de 2021, que podría ser una vitrina.

Villatoro pidió no confiarse y recordó que Islandia fue al último mundial con jugadores profesionales y dio la sorpresa: "Lo importante, sacar los tres puntos aquí en casa".

"La localía se tiene que hacer pesar, sea contra quien sea, en este caso toca Anguila", acotó, y mostró su deseo de dejar una buena imagen ante la afición.

Los jugadores Alejandro Galindo y Jorge Vargas, que acompañaron al técnico, también dijeron que darán el máximo independientemente de la selección que tengan delante porque tienen que demostrar en el terreno de juego que merecen más.

"Para nosotros como Guatemala estamos en una posición que nos tiene incómodos, no nos tiene para nada conformes en esta Liga C. Vamos a tratar la manera de Guatemala vuelva a estar donde tiene que estar", proclamó Vargas, quien admitió que no conoce mucho del rival.

EFE