Guatemala y El Salvador se medirían en partido amistoso, con el "ranking" FIFA de por medio

"Ya están organizando ese juego, me dijeron. Como Guatemala ya estamos metidos en el asunto de este juego en el que podremos tener a nuestro legionarios, porque es fecha FIFA. Ya me dijeron que será el 11 de noviembre. El tema está muy encaminado, aunque las dos federaciones no hemos firmado nada aún", destacó Paiz.

La selección de Guatemala ha tenido una jornada de Liga de Naciones destacada, derrotando y goleando a sus rivales (Guatemala 10-0 Anguila - Puerto Rico 0-5 Guatemala), resultados que le han permitido subir en el "ranking" FIFA al puesto 15 en nuestra zona.

Por su parte la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) está pendiente de confirmar este amistoso. la selección salvadoreña, está por encima de Guatemala en el "Ranking" FIFA y están entre los primeros seis de Concacaf, situación que metería en problemas a los cuscatlecos (salvadoreños) si pierden ante los chapines (guatemaltecos).

Este choque llamará toda la atención de la selección de Panamá y su afición, debido a lo cercano que nos encontramos de la selección de El Salvador dentro del "ranking" FIFA y la carrera por entrar al hexagonal de Concacaf.