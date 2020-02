Guardiola desafía a Zidane en la 'Champions'

Guardiola llega al Santiago Bernabéu en un nuevo intento de alzar la máxima corona continental de clubes, que se le resiste desde que la ganara en 2009 y 2011 al frente del exitoso Barcelona que dirigió de 2008 a 2012.

El técnico del City, defensor a ultranza del juego de toque, está más presionado si cabe para conseguir la 'Orejona' tras la sanción de la UEFA que, si se confirma, impedirá al equipo inglés jugar los dos próximos años en Europa, aunque Guardiola ya advirtió que seguirá.

"Si no me echan, me quedaré aquí al 100%", había afirmado el técnico de 49 años, pese a ser consciente que, sin opciones en la liga inglesa, la 'Champions' es, de nuevo, el gran objetivo de un club que lleva años invirtiendo con miras a ganar su primera Liga de Campeones.

Y en su segundo enfrentamiento con el Real Madrid desde que saliera del Barcelona, Guardiola intentará borrar el recuerdo de su anterior encuentro en semifinales de la 'Champions' cuando dirigía al Bayern de Múnich en la temporada 2013/2014.

