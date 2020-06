Guardiola cree que el City "no está preparado" para jugar cada tres días

"Estamos preparados para jugar un partido, pero tres días después otro y cuatro días después otro, no estamos preparados", señaló Guardiola este martes en una videoconferencia.

"Tenemos que rotar y utilizar todos nuestros jugadores. Puedes jugar un partido tras tres semanas de vacaciones pero estuvimos dos semanas en el sofá, sin hacer nada. Por eso los jugadores no están completamente en forma", añadió el español.

"El estado de forma, pienso que para los otros clubes es parecido, lo desconozco", señaló refiriéndose al parón de tres meses por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles una derrota de los Citizens (segundos, 57 puntos) abriría la vía para un título del Liverpool (primero, 82 puntos) el domingo (18h00 GMT) en el derbi frente al Everton, esta vez en la 30ª jornada.

"Estamos preocupados porque tres semanas no es suficiente preparación, no como en Alemania o España, que tuvieron cinco o seis semanas. Sabemos que no es suficiente, pero es lo que hay", dijo Guardiola.

Durante el confinamiento, la madre del técnico, Dolors Sala Carrió, falleció a los 82 años debido al coronavirus.

"Todo el mundo que pierde familiares o amigos vive un momento difícil, pero tenemos que permanecer fuertes", señaló.

Finalmente Guardiola no se mostró especialmente entusiasmado con reanudar la competición, señalando que las razones son económicas.

"Por eso volvemos. Tenemos que limitar el perjuicio económico para los clubes. Así es. Todo el mundo ha sufrido durante esta situación, personal y económicamente, tenemos que adaptarnos", dijo.

"Los jugadores son humanos. La salud de la gente es importante pero al final la Premier League, como en España, decide jugar y tenemos que hacerlo", concluyó.