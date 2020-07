Guardiola cree que Agüero será baja contra el Real Madrid

El City recibe al equipo blanco el 7 de agosto, con el objetivo de hacer valer la victoria 2-1 lograda en la ida en Madrid, antes del parón por la pandemia del nuevo coronavirus. Todo ello con el objetivo de poder estar en la 'Final 8' de Lisboa, donde el 23 de agosto se decidirá el nuevo rey del fútbol europeo.

Agüero está apartado desde el 22 de junio por una lesión de rodilla que requirió una intervención quirúrgica en Barcelona.

"No creo que sea posible", dijo Guardiola sobre la presencia de Agüero ante el Real Madrid, este domingo tras la victoria 5-0 de los 'Citizens' sobre el colista Norwich en la 38ª y última jornada de la Premier League.

El 'Kun' Agüero marcó 23 tantos para el City este curso, teniendo en cuenta todas las competiciones.

El Manchester City tiene el reto de ser por primera vez campeón de Europa, mientras que Guardiola no conquista la Champions desde que lo lograra en 2011 con el Barcelona.

El choque de este domingo ante el Norwich fue especialmente emotivo para el español David Silva, que disputó así su último partido liguero con el City, su club desde 2010.

"Es emotivo porque he estado trabajando con ellos diez años. Soy un hombre afortunado porque he tenido muchos momentos bonitos. Cuando vine aquí no podía ni imaginar ganar tantos títulos y la manera en la que los hemos ganado", afirmó.

Silva consiguió once títulos importantes con el City, además de formar parte de la edad de oro de la selección española, pero nunca ha podido conquistar la Liga de Campeones.

"Espero que podamos ganar la Champions League", añadió.

"Es una pena no poder jugar delante de nuestra gente (en el estadio), pero la seguridad de las personas es lo más importante", señaló sobre la obligación de jugar a puerta cerrada en plena pandemia del nuevo coronavirus.